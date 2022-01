Sete mil reais “desapareceram” da casa de idoso

Conforme informações, o homem de 82 anos reside no Balneário Caverá e tem uma pessoa que trabalha como diarista. Contudo, no final do mês passado, ele percebeu a falta de três mil reais. O Valor estava dentro de uma caixa de sapatos, em um cômodo da casa. Além disso, pouco antes do Natal, 4 mil reais também foram retirados da casa.

A vítima destaca que não sabe precisar como isso teria ocorrido. Ele não percebeu fluxo de pessoas estranhas na casa. Com problemas de saúde, ele precisa de auxílio para algumas atividades e exercícios que precisa realizar.

Diante do prejuízo, o idoso resolveu procurar a Delegacia de Polícia.