ESF Vila Nova é entregue após reforma e ampliação com investimento de quase R$ 200 mil

Unidade de saúde recebeu melhorias por meio do programa Rede Bem Cuidar RS. Durante a inauguração, moradores realizaram manifestação pacífica reivindicando a permanência de uma enfermeira na equipe.

A tarde de quinta-feira (12) foi marcada pela entrega oficial da obra de reforma e ampliação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Vila Nova. Localizada na rua Benvindo Moutinho, nº 207, a unidade passou por uma significativa transformação, com melhorias na estrutura física e adequações para oferecer mais conforto à população e melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde.

A obra recebeu investimento de R$ 199,8 mil, provenientes do Programa Rede Bem Cuidar RS, iniciativa do Governo do Estado voltada à qualificação e ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde.

A solenidade contou com a presença do prefeito Jesse Trindade dos Santos, do vice-prefeito Luciano Belmonte, de secretários e diretores municipais, representantes da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), integrantes do Conselho Municipal de Saúde, lideranças comunitárias, representantes do Legislativo e moradores da comunidade.

Manifestação marcou a inauguração

Além da entrega da obra, a programação foi acompanhada por uma manifestação pacífica de moradores em frente à unidade. O grupo reivindicou a permanência de uma enfermeira Karen que deverá ter seu contrato encerrado nos próximos dias.

A mobilização demonstrou a preocupação de usuários com a continuidade do atendimento e a manutenção dos profissionais que já possuem vínculo com a comunidade.

Surpreendido pela manifestação, o prefeito Jesse Trindade dos Santos informou à reportagem que deverá conversar sobre a situação nos próximos dias, sinalizando que o assunto será tratado pela administração municipal.

Investimento e valorização da saúde

Durante os pronunciamentos, representantes da administração municipal destacaram a importância da obra para qualificar os serviços oferecidos à população.

A secretária municipal de Planejamento, Érica de Vargas, falou sobre a nova estrutura e ressaltou que o espaço remodelado representa um avanço para a comunidade. Segundo ela, a reforma permitirá oferecer mais conforto aos usuários e melhores condições para atender às demandas de saúde da região.

A secretária municipal de Saúde, Heili Temp, agradeceu o empenho de todos os envolvidos na concretização da reforma e ampliação. Ela manifestou satisfação com mais essa entrega da administração, destacando os benefícios que a nova estrutura proporcionará aos moradores atendidos pela ESF Vila Nova.

Representando a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, Celeni Viana mencionou os investimentos realizados pelo Governo do Estado na saúde do município, especialmente na estruturação das Estratégias de Saúde da Família.

” Só aqui na Vila Nova são quase 200 mil, tem mais aporte no hospital”, pontuou Celeni, que também parabenizou todos os envolvidos no trabalho e o esforço coletivo para viabilizar a melhoria da unidade.

Representando o Poder Legislativo, o vereador Gilmar Martins parabenizou a administração municipal pela conclusão da obra, destacando a relevância do investimento para a área da saúde.

O vice-prefeito Luciano Belmonte também ressaltou o empenho das equipes e de todos que participaram do processo. Segundo ele, o município vem fazendo sua parte para fortalecer a saúde pública e outras melhorias ainda estão previstas.

Conselho de Saúde destaca construção coletiva

Pelo Conselho Municipal de Saúde, o dirigente Sérgio Soares relembrou as dificuldades enfrentadas para a obtenção de recursos destinados à área da saúde. Ele destacou a participação do conselho desde as etapas iniciais do projeto, acompanhando o desenvolvimento da proposta e a execução da obra.

Soares também elogiou o trabalho da secretária municipal de Saúde à frente da pasta e ressaltou o caráter coletivo da conquista.

“Um resultado de muitas mãos e vozes essa obra”, sintetizou.

Prefeito destaca qualificação e melhores condições de atendimento

Em seu pronunciamento, o prefeito Jesse Trindade dos Santos mencionou a importância da capacitação profissional e da agilidade nos processos administrativos para que os investimentos e melhorias possam chegar à população.

O chefe do Executivo agradeceu aos servidores e a todos que contribuíram para a realização da obra. Destacou que a unidade passa a contar com um ambiente mais adequado, estruturado e confortável, permitindo que os profissionais desenvolvam suas atividades com melhores condições e atendam de maneira mais qualificada às necessidades dos usuários.

A entrega da ESF Vila Nova integra as ações de fortalecimento da rede municipal de saúde e representa um investimento importante em infraestrutura para a Atenção Primária.

Atendimento será totalmente normalizado

A ESF Vila Nova já está realizando atendimentos desde a semana passada. Conforme informado pela administração, alguns ajustes finais na estrutura deverão ser concluídos até o dia 13.

A previsão é de que, a partir da próxima segunda-feira (16), a unidade esteja com 100% de suas atividades normalizadas, garantindo o funcionamento integral dos serviços oferecidos à comunidade.

Sobre o Programa Rede Bem Cuidar RS

A Rede Bem Cuidar RS (RBC/RS) é um programa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, vinculado à Secretaria Estadual da Saúde. A iniciativa foi criada com o objetivo de qualificar e fortalecer a Atenção Primária à Saúde (APS), por meio de incentivos, investimentos e ações voltadas à melhoria dos serviços oferecidos à população.

A reforma e ampliação da ESF Vila Nova, viabilizada com recursos do programa, representa mais um passo na estruturação da rede municipal de saúde, ampliando as condições de acolhimento e atendimento aos moradores.