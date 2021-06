Espaço Lov U está em novo endereço e com promoções imperdíveis para o Dia dos Namorados

Compartilhe















Conteúdo Patrocinado

Lov U Sapatilhas mudou! Agora é Espaço Lov U em novo endereço, mas muito melhor!



A empresária Lizar Araújo investe em uma nova proposta de trabalho.

Espaço Lov U, é um conceito de Loja/Boutique, porém com o diferencial de valorizar ainda mais o bairro onde vive e ao mesmo tempo proporcionar um ambiente acolhedor, atendimento humanizado e horários flexíveis.

O Espaço Lov U oferece produtos de qualidade com marca própria e modelos exclusivos, sapatilhas colecionáveis e o preço super acessível para todas as mulheres.

E para quem desejar, poderá escolher os modelos das lindas sapatilhas colecionáveis LoV U, no conforto da sua casa sem custo algum. Basta somente contatar pelo Whatsapp 55 9 9238 6996.

Já era bom, agora ficou melhor por R$44,99.

E na semana do Dia dos Namorados Lov U presenteia você com Sapatilhas por somente R$ 39,99.

E o Trio Lov U por R$ 99,99 (cores amarela, preta e a terra cota).

Espaço Lov U esperando vocês na Rua Brigadeiro Oliverio 1181, Cidade Alta, Alegrete/RS

Horário de Atendimento de Segunda à Sábado

Manhã: Das 9h às 12h

Tarde: Das 14h às 18h30min.

E, se você precisar fora destes horários, é só chamar!