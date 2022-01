Estacionamento Rotativo suspende atividades por surto de COVID-19

No início desta tarde, a Filial de Alegrete das Lojas Americanas, também, fechou as portas, devido a confirmação de casos positivos entre os funcionários, cerca de 13.

Número de infectados pela Covid bate novo recorde em 24h

De acordo com a gerente local, do estacionamento Rotativo, Patrícia Gidiel, foi realizada a testagem e, quase todo quadro de colaboradores positivou. No total, são 14 funcionários.

Ela pontua que a empresa sempre trabalhou com todos os protocolos e diante do alto nível de contaminação do vírus, presando pelo bem estar dos colaboradores e da comunidade está suspendendo as atividades, ainda, sem previsão de retorno. Essa variante, o prazo de quarentena é de 10 dias.