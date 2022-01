Loja, de Alegrete, fecha devido a surto de Covid em colaboradores

De acordo com o Procon, apenas três funcionários estavam trabalhando, os demais, cerca de 13 estão positivados. Por esse motivo, a empresa decidiu fechar as portas e realizar uma desinfecção no local.

Morre carnavalesco e desportista Eurico Cunha -Papagaio

Ainda não há mais detalhes sobre o retorno das atividades. Conforme o Boletim Epidemiológico de ontem(6), Alegrete está com 613 casos ativos e 880 pessoas com síndrome gripal. Somente na quinta-feira(5), foram registrados 329 novos casos positivos. Atualmente são 12.690 casos confirmados e 11.778 recuperados. Há cinco pacientes internados com Covid-19 na Santa Casa de Alegrete, 3 são oriundos de Alegrete e estão no Posto 1. Na UTI não há pacientes diagnosticados com Covid-19.

A empresa colocou um comunicado nas redes sociais.