Estádio Farroupilha está fechado para recuperação visando o 40º Efipan

Fechado desde o último final de semana de 2019, o Estádio Municipal Farroupilha vai passar por um pente fino no próximo dia 6.

A Secretaria de Esporte e Turismo em conjunto com a Infraestrutura e a Secretaria de Agricultura vai recuperar o estádio para realização do 40º Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano.

De acordo com o diretor de esportes Roger Severo, o programado foi cumprido. O acerto com a LAF, foi firmado e atendido uma semana antes do previsto. Apenas o campeonato na categoria aspirantes ficou na fase de semifinal e não pode ser disputado a tempo no estádio.

Conforme a engenheira Nathali Lunardi, a parte de iluminação está OK. Já o secretario Daniel Gindri, terá a missão de recuperar o gramado. Algumas partes com grama queimada pelas altas temperaturas devem receber um cuidado especial dos técnicos da secretaria.

Pelo segundo ano consecutivo, a prefeitura vai decretar a cedência do estádio ao Instituto Toninho Fagundes para realização do Efipan. A Lei Orgânica do município prevê o empréstimo do Farroupilha a entidade, passando toda responsabilidade para o Instituto durante a realização do evento. O jogo inaugural do Efipan será no dia 17, entre o atual campeão Grêmio e o Paraná Clube, às 21 h.

Júlio Cesar Santos Foto: DPCom/PMA