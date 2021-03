Estado abre mais oito leitos de UTI no Hospital Regional de Santa Maria

Compartilhe















O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, inaugurou oito novos leitos de UTI no Hospital Regional de Santa Maria, na região Central do Estado, nesta sexta-feira (19/3). Devido às restrições impostas pela pandemia de coronavírus, o ato de abertura foi realizado de modo virtual e transmitido pelas redes sociais do governo. O hospital já está recebendo pacientes para internação nesses novos leitos.

Abertura dos leitos de UTI ocorreu por meio de videoconferência – Foto: Reprodução

“Estamos entregando mais oito leitos de UTI para dar um suporte à região Central. Desde o começo da pandemia, abrimos, em um enorme esforço de ampliação de estrutura, mais de 1.370 leitos e, hoje, contamos com mais de 2 mil leitos de UTI no Estado. Essa ampliação também envolve camas, respiradores, monitores cardíacos e, principalmente, recursos humanos, que só são viabilizados graças a profissionais muito dedicados na ponta dos nossos hospitais”, afirmou o governador Eduardo Leite.

Inaugurado em julho de 2018, com investimento de R$ 48 milhões (R$ 30 milhões do governo estadual, R$ 17 milhões do governo federal e o restante em doações da iniciativa privada), o hospital atendia pacientes apenas nos ambulatórios de doenças crônicas e de cardiologia. Um ano depois, em julho de 2019, foi inaugurado o ambulatório de cardiologia.

Foi somente a partir de abril de 2020 que o HRSM passou a fazer internações, uma demanda antiga da comunidade local. Os leitos eram exclusivos para o atendimento da demanda de pacientes com Covid-19. À época, a inauguração de 10 novos leitos de UTI e 30 de internação clínica contou com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Nos meses seguintes, foram abertos mais 20 leitos de UTI para atendimento de Covid-19, além de outros 10 leitos clínicos. Atualmente, o hospital conta com 30 de UTI e 40 clínicos, aos quais serão somados os oito novos de UTI. Totalizando, portanto, 38 leitos de UTI à disposição da demanda Covid-19.

O hospital estadual é gerido pela Fundação Universitária de Cardiologia e atende pacientes de 32 municípios da região Central – Foto: Fabrícia Costa / CRS / Divulgação

“Nossa equipe tem se empenhado muito e, desde março de 2020, já triplicamos a quantidade de leitos na região Central, se compararmos aos números anteriores à pandemia. Essa entrega é muito importante, porque os leitos já estão prontos, com equipe e equipamentos, e já há pacientes sendo encaminhados para lá”, ressaltou Arita.

O hospital estadual é gerido pela Fundação Universitária de Cardiologia e atende pacientes de 32 municípios da região Central. Nas últimas semanas, a instituição tem registrado mais de 100% de ocupação dos leitos de UTI disponíveis.

Desde o começo da pandemia, em março de 2020, o governo do Estado vem atuando fortemente na ampliação de leitos para atender a população. O Estado conta hoje com 2.313 leitos de UTI SUS, um aumento de 148% desde março de 2020, quando havia 933 leitos de UTI SUS. Com a adição dos oito leitos do HRSM, o RS contará com 2.321 leitos, um aumento de 149%.

Texto: Suzy Scarton

Edição: Secom