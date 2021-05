Polícia Civil identifica jovem grávida encontrada morta, nesta manhã, e continua investigando as causas

Compartilhe















Nesta manhã(10), a informação de que uma jovem de 18 anos, gestante de seis meses, foi encontrada sem vida, repercutiu muito na cidade.

No início da tarde, a Polícia Civil, através do Delegado Maurício Arruda, enviou uma nota aos veículos de imprensa. Na descrição, ressalta que a Polícia Civil, através dos Policiais da DPPA/Alegrete e do Setor de Investigações da 1ª Delegacia de Polícia de Alegrete, sob a sua coordenação investigam a morte da jovem, identificada como Dienifer Aranguiz Gonçalves.

Ela estava com seis meses de gestação e foi encontrada, sem vida, no apartamento do casal, enquanto seu companheiro estava hospedado em um hotel de Alegrete. Ele teria saído de casa após uma forte discussão. A Polícia aguarda o resultado da perícia e da necropsia.

Familiares da vítima estão em frente ao apartamento, desde as primeiras horas da manhã. O pai teria sido a pessoa que localizou a filha e acionou a Brigada Militar e posteriormente o Samu.