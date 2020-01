Estratégias de Saúde da Família retomam Oficinas Terapêuticas

A Secretaria de Saúde, através da Atenção Básica, recebeu na última semana materiais para realização de trabalhos artesanais que acontecem nas Unidades Básica de Saúde e Saúde Mental. São as chamadas “Oficinas Terapêuticas”. Esses materiais foram separados e distribuídos nos postos para retomada dos trabalhos manuais em 2020.

Atualmente quase todas as Estratégias de Saúde da Família estão realizando as oficinas, os CAPS também foram contemplados com estes materiais. Os usuários do território de cada unidade realizam trabalhos em feltro, fuxicos, pinturas de telas e guardanapos, chaveiros e patchwork.