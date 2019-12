Estrelas do pádel do Brasil e do mundo fazem jogo de exibição em Alegrete

Nesta sexta-feira (27), o Clube Match Point Padel promove um jogo de exibição entre quatro jogadores consagrados no mundo do padel.

Em quadra, três alegretenses: Lucas Campagnolo que joga no World Padel Tour, Stefano Flores, o número 1 do Brasil e João Pedro Flores, segundo melhor padelista do país. Para completar a seleta lista, o craque argentino German Faure, jogador da AJPP.

Previsto para iniciar às 20h, o jogo de exibição vai apresentar o melhor do padel, com ingressos a R$ 30 (Trinta Reais), com direito a churrasco e um pagode de respeito.

A iniciativa da professora Vera Palma vai encerrar a temporada brilhante do padel no Match Point. Para coroar o ano, três atletas prata da casa, voltam para o clube de onde deram as primeiras raquetadas. Além de Lucas Campagnolo que atua no WPT, Stefano e João Pedro já disputaram etapas do World Padel Tour.

O evento inédito no Match Point promete atrair um bom público. Os ingressos podem ser adquiridos com a equipe Match Point.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução