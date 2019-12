Veículo pega fogo após colisão e deixa duas pessoas feridas na BR 290

Duas pessoas ficaram gravemente feridas em uma colisão frontal na BR 290, em Uruguaiana.

De acordo com a PRF, o acidente foi no KM 674, no início desta madrugada(26). A colisão frontal foi entre uma Parati e uma Kia Soul. Ainda de acordo com o policial rodoviário, a Parati que trafegava sentido Uruguaiana/ Alegrete ficou atravessada na pista.

Já o veículo Kia Soul, saiu da pista e incendiou, mas o fogo foi contido pelos Bombeiros. A Parati foi retirada da rodovia logo após o atendimento das pessoas. Na Kia, havia três ocupantes, sendo que duas pessoas ficaram ilesas e uma com ferimentos graves, assim como o condutor da Parati. A Polícia Rodoviária Federal de Uruguaiana, os Bombeiros e o Samu atenderam a ocorrência.

Fotos – grupos whatsApp