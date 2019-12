Estudante se fere em ônibus que vinha de formatura no Polo do Jacaquá

Uma estudante do Ensino Fundamental do Pólo do Jacaquá que vinha da formatura naquele polo, na última sexta feira- (20), caiu do banco e ficou ferida.

De acordo com a Secretaria de Educação, Márcia Dorneles, ela estava sem cinto de segurança e como chovia muito o ônibus derrapou na estrada e ela caiu. Com a queda a menina se bateu afetando várias partes do corpo. Ela continua internada na Santa Casa e a Prefeitura está dando todo o suporte à família.

Márcia Dorneles disse que foi informada do acidente pelo motorista 24h depois o que a deixou muito preocupada, já que se tratava de menor e estava em transporte escolar. -Assim que eu soube iniciamos os procedimentos legais e já abrimos sindicância para apurar as causas.

No ônibus havia mais pessoas, mas ninguém mais ficou ferido.

Vera Soares Pedroso