Momento de emoção e reconhecimento aos responsáveis pela realização do Natal em Alegrete

A tarde de segunda-feira (23), antevéspera do Natal, reuniu, no gabinete do prefeito Márcio Amaral, os responsáveis pela realização do Natal do Alegrete. Um momento marcado pela emoção, onde cada participante contou uma história vivida nestes últimos dias, desde a Chegada do Papai Noel, no dia 1º de dezembro, até hoje (23), quando se encerram as comemorações.

O prefeito agradeceu a todos os parceiros que se engajaram no projeto e fizeram com que a Casa do Papai Noel se tornasse uma realidade. Márcio lembrou que, embora as dificuldades, o trabalho realizado em parceria possibilitou levar o sentimento do Natal e de confraternização até as pessoas. As secretárias de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti; Meio Ambiente, Gabriella Segabinazi e Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Marcia Dornelles, estavam presentes e também agradeceram o apoio de todos para tornar o Natal das famílias alegretenses um pouco mais feliz. Receberam os certificados de agradecimento Caroline Figueiredo (CTG Farroupilha), Cláudia Rizatti (Sesc), Nelson Mendes (Papai Noel), Francisco Pedroso (Centro Empresarial), Deonir Martini (Martini Papelaria), Glayton Linden (Madereira Linden, Paulo Faraco (representando Ferragem Faraco), Danilo Scimitz (Mecânica Rondon), Marcos Ruffo e equipe (APAE), Leandro Sobrosa (representando a Pilecco Nobre, Roberto Moacir Ferreira dos Santos e as empresas Ferragem Mion, Laboratório Luiz Fernandez, Unopar, Acesso Informática e CFC Alegrete.