Estudantes do IFFar e Unipampa protestam contra corte de verbas para instituições de ensino superior

Estudantes do Instituto Federal Farroupilha-IFFar e da Unipampa de Alegrete se mobilizaram, neste dia 9, com uma caminhada contra os cortes de verbas federais para as instituições de ensino superior no país.

Caminhada de protesto dos estudantes do IFFAr e Unipampa

Eles se concentraram em frente à Unipampa e de lá, vieram em caminhada até a Câmara de Vereadores. O motivo do protesto e contra o corte de 3,6 bilhões de recursos das instituições federais em todo o país.

Estudantes do IFFAr e Unipam protestam contra cortes de verbas

“Sabemos o quanto isso vai afetar o desenvolvimento da educação em todo o país, dos que estudam em instituições públicas que são de qualidade”, atestaram alguns estudantes que estavam na mobilização.

Nas faixas o motivo do protesto

O movimento foi convocado pela Grêmio Estudantil do IFFar, juntamente, com os diretórios acadêmicos do Instituto Farroupilha. Com a faixas e cartazes eles gritavam palavras de ordem contra os cortes de verbas que vai afetar o desenvolvimento de pesquisa, extensão e projetos.

Protesto contra cortes de verbas nas Universidades e Institutos Federais

Eles foram recebidos na Câmara de Vereadores e ocuparam a tribuna para falar sobre o movimento, pedindo apoio do Legislativo.

Estudantes na Câmara de Vereadores