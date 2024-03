Estudantes do IFFar mantêm audiência com Prefeito Márcio Amaral

O portão de entrada do CAM foi fechado e os estudantes permaneceram na frente. Uma representação acompanhada pela professora Rosângela Bitencourt, coordenadora geral de ensino, manteve audiência com o Prefeito.

Com o portão fechado, uma servidora municipal acabou passando entre as grades para ter acesso ao interior do prédio.

Carlos Henrique Campos Cordeiro, presidente do Grêmio Estudantil, diz que na audiência com o Prefeito conversaram por cerca de duas horas. Eles foram informados por Márcio Amaral de que não há possibilidade de subsídio porque é ilegal. Os estudantes, segundo Cordeiro, fizeram uma proposta ao gestor municipal de uma tarifa única pagando 22 dias de passagem ao preço de 5,50 cada uma, o que fecharia em 250,00 reais. O Grêmio Estudantil do IFFar informa que aguarda até a próxima segunda-feira a resposta do Executivo.

Os estudantes ouviram que a empresa Fronteira D’Oeste informou que a passagem tem que ser no valor que está, a 7,25, porque eles não têm a certeza de que os estudantes iriam e isso acarretaria prejuízos à empresa.

A Guarda Municipal prestou apoio em segurança ao prédio do Centro Administrativo Municipal.