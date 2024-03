Colisão entre moto e Amarok deixa homem ferido

Conforme informações obtidas pelo PAT, o motorista da caminhonete estava saindo da garagem de um edifício na Avenida Doutor Lauro Dorneles, próximo à rua Barão do Cerro Largo. O condutor alegou ter tido sua visibilidade prejudicada por um veículo estacionado.

O motociclista, identificado como um trabalhador motofretista que transportava um carona, trafegava na via preferencial quando teve sua frente cortada pela caminhonete. Como resultado, o carona foi projetado e teria colidido com a caminhonete. Uma equipe dos Bombeiros, com uma ambulância de resgate, foi rapidamente mobilizada para realizar a remoção da vítima. Até o momento, o estado de saúde do motociclista ferido não foi divulgado.

Apesar do impacto, o piloto sofreu apenas escoriações leves, enquanto o condutor da Amarok não teve ferimentos. A Brigada Militar está atendendo a ocorrência.