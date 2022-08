Etapa Fronteira do Seminário Duas Safras é destaque em Alegrete

Nesta terça-feira 16 de agosto, no CTG Farroupilha, produtores, técnicos, lideranças, empresas vinculadas ao agronegócio estão reunidas na Etapa Fronteira do Seminário Duas Safras.

As atividades que iniciam a partir das 8hs, são promovidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS).

As palestras terão foco no cultivo de milho e soja em várzea como alternativa para a região, como também a otimização dessas áreas produtivas por meio da integração lavoura-pecuária.

O programa Duas Safras é fruto da articulação entre Senar-RS, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) e Associação Brasileira da Proteína Animal (ABPA), Embrapa, Fecoagro/RS, Asgav e Federarroz, Acergs, Sips e Aprosoja. As entidades promotoras coordenam esforços para intensificar a produção sustentável da agropecuária no Rio Grande do Sul: otimização de áreas produtivas de inverno, ampliação da produção de cereais, produção de milho em áreas de várzea e de forragens de inverno destinados à pecuária estão entre as pautas dos eventos.

A medida promete ampliar a renda do produtor rural e aumentar em 40% a capacidade do agro gaúcho. Segundo a Assessoria Econômica da Farsul, o impacto no PIB do Estado seria um aumento de 7%, representando aproximadamente R$ 31,9 bilhões.

O Duas Safras visa otimizar ainda mais o agronegócio promovendo as culturas de inverno e ampliando o mercado para quem produz. Os organizadores destacam que isto beneficiará cadeias produtivas inteiras. Colhendo duas safras por ano, irá fortalecer a economia, trazer novos empregos e gerar mais riqueza para todos os gaúchos.

O “Seminário Duas Safras – Etapa Fronteira” será um dia de integração e informação, para o produtor rural, crescer ainda mais, garantem os promotores.

Foto: imprensa Farsul

.