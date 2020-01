“Eu prefiro perder clientes chatos”, diz gaúcho dono de xis que xinga os críticos no iFood

Imagens circulam pelo WhatsApp mostrando como ele responde às críticas no aplicativo.

Imagens circulam pelo WhatsApp nos últimos dias mostrando respostas sinceras – e grosseiras – do dono de um xis em Criciúma, em Santa Catarina. São tão surpreendentes, incluindo até xingamentos com palavrões, que parecem falsas, mas não são. A coluna foi conferir no aplicativo iFood, ainda mais que o nome do estabelecimento é Xis Gaúcho. Confira alguns dos “sincericídios”:

Pois a coluna conversou com o dono do xis, que é gaúcho, para entender se as respostas eram uma estratégia de marketing ou não. Natural de Caxias do Sul, Nelson dos Santos está realmente indignado com as críticas e argumenta que as principais são de concorrentes da lancheria:

— Não tem nada de estratégia. Os concorrentes veem que nosso xis é mais vendido e vão tentar nos prejudicar no iFood. A gente tentou reclamar com o aplicativo, mas eles não excluíram os comentários. Então, resolvemos responder na mesma moeda — conta Nelson.

Além disso, Nelson afirma que a máxima de que “o cliente tem sempre razão” não é verdade.

— Nem sempre. Às vezes, eles vão reclamar de sacanagem. Eu prefiro perder os clientes chatos do que continuar com eles. Eles vão dar prejuízo. Não é bom para o negócio — explica o gaúcho.

Aliás, na página inicial da lancheria no aplicativo de delivery, há um aviso curioso:

“Caro Usuário SOMOS OS MELHORES NO QUE FAZEMOS…e os mais MODESTOS tb MAS…Se vc é daqueles chatos que ‘não querem isso, não querem aquilo’…ou…está com pressa… POR FAVOR…passe reto pela nossa logo…tem outras centenas de empresas no aplicativo dispostas a lhe atenderem… NÃO PERCA SEU TEMPO, NEM O NOSSO, tentando fazer pedidos com exclusão de mais de 1 ingrediente, pois seu pedido será CANCELADO.. NÃO queremos estresse desnecessário vendendo prá cliente chato!” , diz o recado.

A coluna perguntou para o dono do Xis Gaúcho se isso não afasta a clientela. Ele mostrou não estar preocupado com isso:

— A empresa tem que entender que vender para cliente errado não vale a pena. Não vale o estresse. Você monta o lanche, testa, trabalhamos com ingrediente de alta qualidade, aí chega um pedido de xis coração sem nada. Sem maionese, sem mostarda. Então, vai comer arroz e feijão! Como vai comer o lanche sem molho? Vai comer outra coisa. A gente não vende mesmo. A gente não aceita e pronto. A gente cancela.

Aumentou a venda de xis

Desde o início da repercussão, o Xis Gaúcho teve um aumento de 50% nas vendas, segundo o proprietário. Apesar das repostas, Nelson dos Santos garante que há respeito com os clientes.

— Pode parecer paradoxo, mas a gente tem muito respeito pelos nossos clientes. Pelo nosso produto. Não somos intolerantes a críticas. Quem nos conhece sabe, e por isso fazemos tanto sucesso.

Aliás, ele conta que nem pode ficar muito disponível no iFood porque não consegue atender todos os pedidos. E isso mesmo cancelando aqueles que pedem exclusão de mais de um ingrediente.

Fonte: Gaúcha/ZH