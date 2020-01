Perícia conclui que venezuelana morta pelo ex em Caxias do Sul foi atingida por ácido aspirável que causa queimadura interna

O suspeito foi indiciado por feminicídio em 18 de dezembro do ano passado. O inquérito foi submetido ao Ministério Público do RS e está em análise.

Ariana chegava em casa quando o fato aconteceu, no dia 13 de dezembro de 2019. A mãe da jovem contou à polícia que a filha estava no portão da residência, quando alguém a chamou. No momento que ela olhou, o homem jogou um líquido no rosto dela. Ela começou então a gritar.