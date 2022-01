FAB lança edital de serviço voluntário com vagas para Santa Maria

A Força Aérea Brasileira (FAB) lançou um edital de seleção para o serviço militar voluntário com vagas para todo o país. Para Santa Maria, estão sendo ofertadas 15 vagas nas seguintes especialidades técnicas: administração, cozinheiro, eletricidade, informática, mecânico de aeronaves, motorista bombeiro, nutrição e dietética, motorista e arrumador. O preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição (FSI) pode ser feito pela internet até o dia 4 de fevereiro.

As vagas, que visam à prestação do serviço militar voluntário, em caráter temporário, para o ano de 2022, são destinadas a candidatos, de ambos os sexos, com Ensino Médio concluído, que tenham idade máxima de 40 anos até a data da incorporação e preencham uma série de requisitos previstos no edital. Entre as exigências, está de possuir até a data da incorporação no máximo 72 meses de efetivo serviço prestado a qualquer uma das Forças Armadas. O salário será de R$ 3.825, segundo a tabela de remuneração dos militares.

O calendário de eventos, no qual o candidato pode acompanhar as próximas etapas do processo seletivo, está disponível no edital. Clique aqui para acessar. Já os prazos, horários, locais e as datas de comparecimento devem ser conferidos no site da FAB.

AS VAGAS NA BASE AÉREA DE SANTA MARIA

Administração – 5

Cozinheiro – 1

Eletricidade – 1

Informática – 1

Mecânico de Aeronaves – 2

Motorista Bombeiro – 2

Motorista – 1

Nutrição e Dietética – 1

Arrumador – 1

Os voluntários aprovados poderão ser empregados em quaisquer atividades militares ou aquelas consideradas de natureza militar, nas organizações militares (OM) a que estiverem vinculados, bem como em missões que se destinam a defender a Pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem.

Ao serem incorporados, os convocados serão declarados terceiros-sargentos, incluídos no Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados (QSCon), bem como no Corpo de Graduados da Reserva da Aeronáutica.