Prefeitura está cadastrando empreendimentos voltados ao turismo; setor terá muitos incentivos

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, destaca o Cadastro no Ministério do Turismo (Cadastur) e incentiva o cadastro dos empreendimentos locais que atuam no setor do turismo. A iniciativa visa promover o ordenamento, a formalização e a legalização de quem presta serviços turísticos no município, por meio do cadastro de empresas e profissionais do setor.

A realização do cadastro ocorre de forma gratuita, sendo válida por dois anos no caso de pessoas jurídicas e cinco para os guias de turismo. O procedimento garante diversas vantagens e oportunidades aos seus cadastrados, sendo também uma importante fonte de consulta para o turista.

Quais as vantagens de ser cadastrado?

– Acesso a financiamento por meio de bancos oficiais;

– Apoio em eventos, feiras e ações do Ministério do Turismo;

– Incentivo à participação em programas e projetos do governo federal;

– Participação em programas de qualificação promovidos e apoiados pelo Ministério do Turismo;

– Visibilidade nos sites do Cadastur e do Programa Viaje Legal.

Ressalta-se que o cadastro é obrigatório para acampamentos turísticos, agências de turismo, meios de hospedagem, organizadoras de evento, parques temáticos, transportadoras turísticas e guias de turismo.

O cadastro é opcional para:

– Casas de espetáculo;

– Centros de convenções;

– Empreendimentos de entretenimento e lazer e parques aquáticos;

– Empreendimentos de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva;

– Locadoras de veículos para turistas;

– Prestadoras de serviços de Infraestrutura para eventos;

– Prestadoras especializadas em segmentos turísticos;

– Restaurantes, cafeterias, bares e similares.

Como preencher o cadastro?

Acesse:

www.cadastur.turismo.gov.br

O cadastro é executado pelo Ministério do Turismo, em parceria com os órgãos oficiais de turismo, nos 26 estados e no Distrito Federal.