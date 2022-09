FAC volta ao Largo do Centro Cultural em evento único no mês de dezembro

Realizado pela Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e do Sistema Fecomércio (Sesc), com o apoio da Associação dos Amigos do FAC – AFAC – o festival vinha sendo realizado junto da Feira do Livro com o objetivo de utilizar a estrutura física já existente. No entanto, os organizadores do evento optaram por um momento único destinado apenas ao musical, que teve início em 1972 e embora com hiatos em suas edições, manteve-se vivo por quase 50 anos, sendo palco para inúmeros artistas e bandas do estado.

Podem ser inscritas músicas de todos os gêneros da linha popular, exceto da linha nativista e gauchesca, desde que sejam inéditas e originais, que nunca tenham sido apresentadas, editadas, gravadas em disco, premiadas em festivais, postadas em plataforma de relacionamento como facebook, youtube, myspace e similares.

Estão previstos 4 shows, dois em cada noite, onde serão apresentados espetáculos que representem a diversidade do festival, como rock, pop, samba, etc. Serão selecionadas 18 composições para serem apresentadas nas duas noites de classificatórias.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Prefeitura de Alegrete. Para mais informações, entrar em contato através do fone: 3961 1650.

Inscrições