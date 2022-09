Revitalização do Calçadão segue tendência de outros municípios

Share on Email

O novo Calçadão vai mudar o cenário de um dos pontos mais movimentados da cidade.

O Calçadão Hélio Ricciard, tem em sua história, além de todas as campanhas, manifestações e eventos, os momentos em que famílias o escolheram para o sorvete, chimarrão, entre amigos e os encontros e reencontros.

São décadas em que o local é palco de muitas alegrias e amores.

O momento é de revitalização, de torná-lo mais atualizado, seguindo uma tendência de inúmeras cidades e fazer com que muitas outras memórias sejam vivenciadas neste endereço.

A obra estava prevista desde o final do ano passado. Já tem uma empresa que assinou a ordem de serviço no mês de maio, deste ano, e está prestes a iniciar. Tudo indica que o começo seja ainda neste mês.

Durante esse período, o material foi adquirido e tudo pensado e avaliado para que a população sofre minimamente o impacto de uma obra.

A revitalização do calçadão é uma das obras mais esperada, já que o local é um dos cartões postais da cidade.

A renovação vem para valorizar ainda mais essa área da cidade, incentivar empreendedores, vendas e promover mais segurança a quem mora em prédios do calçadão, argumenta a Prefeitura.

O projeto prevê a liberação do trânsito de veículos dentro do conceito “traffic calming”, ou seja, está previsto a adequação do piso para a circulação de veículos em baixa velocidade, o que já ocorre atualmente, mas, pelo piso não ser adequado pra suportar peso, acaba degradando.

Também, haverá áreas de refúgio para carga e descarga e preferencial.

Será feita remodelação na parte de iluminação. Enfim, será repaginado, devolvendo à população a sua importância.

A revitalização do Calçadão Hélio Ricciardi inclui piso novo, intervenções de drenagem e esgoto, sinalização, lixeiras e bancos, paisagismo, acessibilidade, iluminação pública, entre outros.