Faça seu teste rápido e confira, em 20 minutos, várias doenças

Centro Social Urbano

Elizabeth Souza, que coordena o SAE, diz que é importante que as pessoas façam os testes rápidos nas unidades de saúde da Rede Pública.

Esses testes detectam a Hepatite B, Hepatite C, Sifilis e HIV. O resultado sai em 20 minutos e se a pessoa tiver alguma dessas doenças poderá encaminhar atendimento com a equipe do SAE e assim iniciar um tratamento correto,lembra Elizabeth Souza.

O serviço atende das 7h30m às 17h e não fecha ao meio dia. Para fazer os testes rápidos em qualquer unidade de saúde da Prefeitura a pessoa precisa de um documento com foto e cartão SUS.