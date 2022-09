Motorista arrebenta fios que estavam baixos na Avenida Rondon

E no dia 27, novamente fios em barriga ou bem abaixo do nível que devem estar fizeram um caminhão se enroscar no emaranhado. O motorista parou e retirou de cima do bau e deixou em uma das vias da Avenida Rondon. A altura mínima que devem estar os fios é de 4m 70cm, conforme a Guarda Municipal.

Tertuliano informa que isso é um problema e está por toda a cidade e piorou desde que houve a mudança de postes, o que deixou um emaranhado de fios nas ruas.

– Pode ser perigoso na medida que fios de telefonia tragam juntos os da rede de alta tensão, como já houve e daí precisamos interromper a rua, disse o diretor da Guarda Municipal.