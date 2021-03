Falha técnica assusta clientes do Banrisul com sumiço de dinheiro das contas

A terça-feira (30) começou com um susto para parte dos clientes do Banrisul . Valores desapareceram do saldo, conforme mostram extratos apresentados pelos correntistas a GZH. Segundo o banco, houve um problema em processamento de dados, exibindo o saldo incorreto, mas a situação no CDB automático foi restabelecida às 9h15min (leia nota na íntegra ao final do texto).

— Todos os valores da conta corrente, na chamada aplicação automática, sumiram do extrato. Recebi inclusive mensagem de que estava usando o limite — explica o cliente, que pediu para ter sua identidade preservada.

O mesmo aconteceu com o advogado Paulo César Freitas, 47 anos. Ele, a esposa e amigos dizem não ter conseguido realizar qualquer transação até 7h30min, situação normalizada próximo das 8h. Na imagem capturada da tela do telefone celular, uma mensagem o alertava de possíveis taxas por utilização do cheque especial. “Você iniciou o uso do limite do cheque especial”, dizia o alerta.

O jornalista Paulo Figueiredo, 62 anos, tem como hábito acessar o home banking todas as noites. Nesta segunda-feira (29), os valores não haviam sido alterados. Ao acordar, voltou a conferir o aplicativo, e notou ter “perdido” R$ 15 mil, restando apenas R$ 34, além do limite do cheque especial.

— Quase morri do coração. A gente fica sem chão. Todo mundo segurando dinheiro, aí de repente tu tá zerado. E tem compras para entrar. Cadê meu dinheiro? — diz ter pensado as 7h.

O cliente telefonou para o banco e foi informado de que havia um problema no centro de processamento de dados, e que o seu caso não era isolado. A mãe dele também teve valores suprimidos do extrato, e a conta ficou negativa.

— Ela ficou 116 negativos, e tinha R$ 5 mil ontem (segunda-feira). Em 33 anos de conta, eu nunca vi coisa igual — relata.

Servidor público do Estado, outro cliente do banco relatou ter notado falta de R$ 2 mil e permaneceu por 20 minutos apreensivo com alguma possível invasão do sistema.

— A gente já pensa em hacker, em invasão da conta — resume.

Leia a nota do Banrisul na íntegra