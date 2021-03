Confira o horário de funcionamento do Centro de Triagem Respiratória no feriado

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o Centro de Triagem Respiratória (Gripário) instalado no Ginásio do IEEOA funcionará das 8h às 18h na sexta-feira (02), sábado (03) e domingo (04) do próximo feriado. “Mesmo durante o feriado, o Centro de Triagem Respiratória estará aberto e disponibilizará toda a estrutura necessária para atender a população, como ambulância e a Farmácia Móvel para atender exclusivamente pacientes atendidos no local e na UPA”, destacou a Secretária de Saúde Haracelli Fontoura.

DPCOM