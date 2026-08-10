Falsas notificações em nome do Procon acendem alerta em Alegrete

De acordo com o comunicado, os golpistas enviam falsas notificações relacionadas a processos administrativos, reclamações, multas e cobranças inexistentes. O objetivo é induzir as vítimas a clicar em links maliciosos, abrir anexos suspeitos ou fornecer dados pessoais e bancários.

O Procon reforça que os consumidores devem redobrar a atenção ao receber mensagens eletrônicas. A orientação é não clicar em links enviados por remetentes desconhecidos, evitar abrir anexos suspeitos e jamais informar senhas ou dados bancários sem antes confirmar a autenticidade da comunicação.

Outro ponto de atenção é em relação a mensagens que exigem pagamentos imediatos, fazem ameaças de multas, bloqueios ou outras penalidades, apresentam erros de português ou direcionam para sites desconhecidos. Segundo o órgão, essas são características comuns de tentativas de golpe.

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Em caso de dúvida, a recomendação é entrar em contato diretamente pelos canais oficiais do Procon antes de tomar qualquer providência. O órgão destaca ainda que não solicita pagamentos por meio de links enviados por e-mail ou mensagens e orienta que toda comunicação seja verificada antes de qualquer ação.