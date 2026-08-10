Paixão sobre rodas: Alegrete receberá encontro internacional de carros antigos

Carros vindos de várias cidades do Rio Grande do Sul, além de veículos de países vizinhos, estarão presentes no evento, reforçando o caráter regional e internacional da programação.

Mais do que uma simples exposição, o encontro representa a valorização da memória e da preservação histórica sobre rodas. Cada veículo carrega histórias, detalhes originais e anos de dedicação de proprietários que fazem do antigomobilismo um verdadeiro estilo de vida. Para muitos colecionadores, restaurar e conservar um automóvel antigo é manter viva uma parte importante da cultura e da evolução do setor automotivo.

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A programação contará com entrada gratuita para o público e atrações para todas as idades. Além da exposição de veículos raros e clássicos consagrados, o evento terá premiações em diversas categorias, área de camping, praça de alimentação com food trucks e brinquedos destinados ao público infantil.

Na manhã desta terça-feira, integrantes da Confraria estiveram reunidos com o prefeito Jesse Trindade dos Santos para apresentar detalhes da programação. Participaram do encontro o presidente da entidade, Elves Romário Montanha Bitencourt, o vice-presidente Silvano Vissoto dos Santos, além de colaboradores envolvidos na organização do evento.

A Confraria dos Carros Antigos de Alegrete segue ampliando suas atividades e fortalecendo o movimento antigomobilista na região. Já neste final de semana, o grupo participará de uma programação em São Francisco de Assis, mantendo o intercâmbio com outros clubes e encontros do segmento.

A expectativa dos organizadores é de que o evento atraia grande público e consolide Alegrete como referência regional no calendário de encontros de veículos antigos, reunindo tradição, lazer e paixão por máquinas que atravessam gerações.