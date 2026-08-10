Paixão sobre rodas: Alegrete receberá encontro internacional de carros antigos

O encontro acontecerá nos dias 5 e 6 de dezembro, no Parque de Exposições Lauro Dornelles, e promete transformar Alegrete em um grande palco de exposição de clássicos que marcaram diferentes épocas da história automobilística.

10 de agosto de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde, Turismo 0

Carros vindos de várias cidades do Rio Grande do Sul, além de veículos de países vizinhos, estarão presentes no evento, reforçando o caráter regional e internacional da programação.

Mais do que uma simples exposição, o encontro representa a valorização da memória e da preservação histórica sobre rodas. Cada veículo carrega histórias, detalhes originais e anos de dedicação de proprietários que fazem do antigomobilismo um verdadeiro estilo de vida. Para muitos colecionadores, restaurar e conservar um automóvel antigo é manter viva uma parte importante da cultura e da evolução do setor automotivo.

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A programação contará com entrada gratuita para o público e atrações para todas as idades. Além da exposição de veículos raros e clássicos consagrados, o evento terá premiações em diversas categorias, área de camping, praça de alimentação com food trucks e brinquedos destinados ao público infantil.

Na manhã desta terça-feira, integrantes da Confraria estiveram reunidos com o prefeito Jesse Trindade dos Santos para apresentar detalhes da programação. Participaram do encontro o presidente da entidade, Elves Romário Montanha Bitencourt, o vice-presidente Silvano Vissoto dos Santos, além de colaboradores envolvidos na organização do evento.

A Confraria dos Carros Antigos de Alegrete segue ampliando suas atividades e fortalecendo o movimento antigomobilista na região. Já neste final de semana, o grupo participará de uma programação em São Francisco de Assis, mantendo o intercâmbio com outros clubes e encontros do segmento.

A expectativa dos organizadores é de que o evento atraia grande público e consolide Alegrete como referência regional no calendário de encontros de veículos antigos, reunindo tradição, lazer e paixão por máquinas que atravessam gerações.

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