Falta uma semana para os camarotes ficarem concluídos

Camarotes Carnaval

Mesmo com tempo instável, o trabalho não para na construção dos camarotes. Pelo menos, a metade já está praticamente concluído.

O presidente da Assercal, Gilson Vaucher, disse que vão concluir os que foram comercializados, num total de 125 camorotes.

As grades para separar as arquibancadas da pista de desfiles, também, já estão no local e uma equipe trabalha na iluminação da avenida.

Vaucher destacou a todos os que trabalham nas quadras das escolas e em toda a estrutura para retomar o Carnaval em Alegrete, depois de quase nove anos.

O Presidente da Assercal, disse que além de todo o povo carnavalesco das cinco escolas de samba de Alegrete, cerca de 200 pessoas vão vir de fora participar do evento, entre artistas e puxadores de samba. Todos os jurados, também, vêm de fora e o início dos desfiles está marcado para as 22h.