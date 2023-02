Homem é morto a tiros durante velório de sobrinha em Novo Hamburgo

Share on Email

Um homem de 43 anos foi morto a tiros durante o velório da sobrinha na madrugada desta sexta-feira (24), em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele não teve a identidade divulgada.

Segundo a Brigada Militar (BM), câmeras de segurança do local mostram três homens chegando ao memorial onde ocorria o velório de uma jovem de 29 anos, vítima de suicídio. Dois deles saem de um carro usando toucas ninjas e carregando armas. Eles entram na sala e atiram mais de 20 vezes contra o homem, depois fogem no mesmo carro. A polícia estima que cerca de 30 a 40 pessoas participaram do velório.

A vítima estava foragida desde quinta-feira (23) do Presídio Estadual de Taquara, onde cumpria pena no regime semiaberto. Ele tinha diversos antecedentes criminais por ameaça, cárcere privado, cumprimento de mandado (procurado), descumprimento de medida protetiva de urgência, estupro, falsidade ideológica, fuga de preso, lesão corporal, porte ilegal de arma, receptação, roubo a comércio, roubo a estabelecimento comercial, roubo a residência, sequestro, sequestro e cárcere privado, tráfico de armas e tráfico internacional de arma de fogo.

Memorial onde homem foi morto durante velório da sobrinha em Canoas — Foto: Reprodução/RBS TV

Por Eduardo Paganella, RBS TV