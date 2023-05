Família de ginete gravemente ferido pede corrente de orações pela recuperação do peão

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Gustavo Silva, um jovem alegretense de apenas 17 anos, está passando por um momento difícil em sua vida. Ele está atualmente na UTI em Uruguaiana e está lutando pela sua recuperação. De acordo com a irmã dele, Taciele Silva, que entrou em contato com o PAT, o jovem é muito devoto a Nossa Senhora Aparecida, e carrega consigo símbolos da sua fé, como uma imagem da Santa em seu peito e em seu chapéu. Ele é um peão campeiro, um trabalhador honesto e apaixonado pela arte da gineteada.

Gustavo acompanha o pai na lide campeira desde pequeno, e sua família está pedindo a ajuda da comunidade alegretense para que todos possam unir forças e enviar muitas orações e energias positivas. De acordo com informações recebidas da UTI, Gustavo está reagindo muito bem ao tratamento, mas ainda se encontra em coma devido aos medicamentos que está recebendo. É obrigatório a sedação por 48 horas.

A família pede apenas orações para que o sangramento em sua cabeça seja estancado com o tratamento que está recebendo, e que não seja necessário realizar uma cirurgia. É importante lembrar que o acidente ocorreu em Rosário, e não em Alegrete, durante um rodeio – explicou a irmã.

Os pais de Gustavo se chamam Vando Clementino Menezes da Silva e Adelaide Araújo Menezes, e estão contando com todos independente da sua crença pois a Fé e a energia de luz vai auxiliá-los a passar por este momento difícil. O acidente ocorreu no final da tarde do último sábado(29), .