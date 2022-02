Família encontra jovem de 14 anos desaparecida em Alegrete

O pai da adolescente entrou em contato com o PAT, para pedir ajuda, em razão de que a filha tinha saído para ir à escola e desaparecido.

Não há muitos detalhes sobre a adolescente, apenas que ela está bem. Carlos Alberto Cruz, pai de Betina, agradece a atenção e auxílio de todos.

Carlos disse que reside em Caxias do Sul e as três filhas residem em Alegrete com a avó paterna.

O desaparecimento

No início da tarde de ontem, Betina saiu de casa para ir à escola, entretanto, não foi ao educandário e desapareceu. Uma amiga teria visualizado ela entrar em um ônibus em direção ao Centro.

A jovem reside no bairro Nova Brasília. Diante do sumiço, de ter feito contato com amigas próximas e não ter nenhuma informação sobre o paradeiro da menor, uma das irmãs estava na Delegacia de Polícia para fazer o registro do desaparecimento. O pai disse que está trabalhando, porém, vai sair de Caxias do Sul, no final da tarde, para vir auxiliar nas buscas, se ela não retornar para casa.