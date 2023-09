Família pede ajuda para localizar adolescente desaparecido em Alegrete

Share on Email

Ele teve o relato da mãe do adolescente que tem realizado buscas em diversos locais onde ele poderia estar, mas até o momento, não obteve sucesso sobre seu paradeiro. Yago Barbosa Alves de 14 anos, que estava vestindo uma camiseta branca e calça preta no momento do desaparecimento, saiu de casa de bicicleta. O pai disse que ele não possui celular, o que torna ainda mais difícil o contato.

Desesperada, a mãe está a caminho da Delegacia de Polícia para realizar o registro oficial do desaparecimento do filho. Toda e qualquer informação que possa ajudar a localizar o jovem é fundamental. Caso alguém tenha visto o adolescente ou saiba de seu paradeiro, pede-se que entre em contato imediatamente por meio do número 55 999439670.