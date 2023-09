Operação da ANP e Procon fiscaliza qualidade dos combustíveis nos postos de Alegrete

Uma operação para verificar a qualidade dos combustíveis nos postos de Alegrete foi desencadeada nesta terça-feira (12). A ação está sendo realizada em estabelecimentos do município com equipes do Procon e ANP/INMETRO.

A atividade é uma ação que está sendo realizada com objetivo de verificar a qualidade dos produtos vendidos. Em contato com o diretor do Procon em Alegrete Gefferson Maidana Cambraia, duas visitas são por denúncias e outras três escolhidas aleatoriamente pelos técnicos.



Alem do diretor do órgão de defesa do consumidor no município, o fiscal Luiz Antônio Rogoski e um fiscal da Agência Nacional do Petróleo Stefan Nícolas.

Cabe ressaltar que os postos fiscalizados são de indicações da própria ANP. De acordo com Maidana, o resultado da análise será divulgado em no máximo em 120 horas.