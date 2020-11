Família pede ajuda para o menino Léo que está na UTI em Santa Maria

O sofrimento do menino Leonardo dos Santos Bastos, de 9 anos, começou em outubro, quando sentiu uma forte dor na perna e foi levado para à Upa. Ele foi diagnosticado com apendicite é passou por cirurgia. Só que enquanto estava internado, de acordo com os pais, Rosy e Jeferson, pegou uma pneumonia e nunca mais melhorou.

O drama da família desde então se arrasta e agora Leo está na UTI, em um Hospital de Santa Maria. Sem condições, porque estão sem trabalhar, os pais e familiares pedem ajuda para se manterem com o menino, enquanto ele estiver internado.

Atleta da várzea, recuperado da Covid-19, diz ter temido não sobreviver

A família agradece de forma especial ao Dr Bebeto que não dispensou cuidados ao Leo enquanto esteve aqui em Alegrete. Quem puder ajudar pode depositar nesta conta.

Vera Soares Pedroso