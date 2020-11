Milton Araujo, provedor da Santa Casa, morreu na tarde deste sábado em Porto Alegre

Na tarde deste sábado(28), Alegrete perdeu um ser humano de uma biografia muito rica em atividades empresariais e sociais. Morreu aos 75 anos, em Porto Alegre, o alegretense, empresário e atual Provedor da santa Casa, Milton Araújo. Ele estava hospitalizado há três meses e realizava um tratamento contra um câncer. Nesta tarde, de acordo com uma das filhas, teve uma parada cardíaca e não resistiu.

Cimara Cardoso Araujo, mesmo muito emocionada falou com a reportagem por telefone. Ela disse que o pai era transplantado renal e com isso, tinha imunidade baixa, o que pode ser um dos fatores a contribuir para o câncer de pele. Desde que foi diagnosticado, Milton realizou algumas cirurgias aqui na cidade e chegou a fazer radioterapia em Uruguaiana. No habitual acompanhamento na Santa Casa em Porto Alegre, no dia 19 de setembro ao fazer uma consulta já houve a indicação de internação e cirurgia.

A filha descreve que, mesmo delicada, a cirurgia foi um sucesso. Removeu alguns tecidos, mas já havia realizado o enxerto e a previsão era de dois dias na UTI, para ver se teria alguma rejeição. “Para nossa surpresa, ele ficou intubado e inconsciente por 19 dias. Neste período teve pneumonia e uma infecção no sangue, mas muito valente se recuperou e mesmo com debilidade foi para o quarto. Três dias depois, novas complicações e retornou para UTI, onde ficou mais uma semana. Depois deste período, foi para o quarto e há mais de um mês estávamos trabalhando no processo de reabilitação, para que ele pudesse dar alta. Entretanto, mais alguns imprevistos, em razão de ficar muito tempo acamado o que gerou uma infecção pulmonar e progrediu para infecção generalizada. O pai foi novamente para a UTI, ele lutou muito, foi muito forte e guerreiro, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória nesta tarde. Estamos com o coração partido, ele sempre foi um exemplo de pai, companheiro e um ser humano ímpar”- destacou.

(Seu Milton, dra Marilene Campagnollo em entrevista com Jucelino Medeiros para o PAT, neste ano)

Cimara comenta que o pai somente se afastou de Alegrete e de todo trabalho que realizou em prol da comunidade, quando foi cuidar da esposa que faleceu há dois anos em decorrência de um câncer. Milton ficou três dedicado a cuidá-la. “O pai foi uma pessoa muito digna, forte, perseverante e lutador. Ele começou de forma muito humilde, vendia bebida em uma bicicleta e, aos poucos conquistou o seu espaço ao lado da nossa mãe que era costureira. Ele trabalhou muito e venceu”- falou.

Como a filha mesma descreveu, Milton Araújo deixa um grande legado, ele era um exemplo de pai, companheiro, um grande conselheiro e uma pessoa extremamente correta. Sempre pensou na comunidade e no último desafio como Provedor da Santa Casa, assumiu pensando em fazer um trabalho com muita transparência. onde os recursos fossem aplicados nos setores que mais necessitavam ” – completou.

Com trajetória marcada por muitas realizações em prol da cidade, sempre muito atuante, em maio deste ano, Milton Araujo foi eleito por unanimidade como Provedor da Santa Casa de Alegrete. De início, ele já tinha inúmeros projetos e ações positivas e propositivas para o hospital. À época em uma entrevista ao PAT, Milton que estava com 74 anos, disse que assumiu o desafio em plena pandemia, com senso de humildade e responsabilidade destacando o excelente grupo que trabalhava em todos os setores do Hospital. “Quem atua na equipe da provedoria não recebe para trabalhar, é um serviço de dedicação. A Santa Casa é um patrimônio da saúde de Alegrete, da região e do Estado” – destacou.

Ele deixa quatro filhos Jesus Araújo, Lucielli Araújo, Possidônio Araújo Neto e Cimara Cardoso Araújo, assim como, cinco netos: Maria Clara, Eduardo, Julia, Guilherme, Maria Eduarda.

Milton Araújo, também foi Secretário do Meio Ambiente do Município, candidato a vice-prefeito pelo PSDB, tendo como candidato a prefeito Amir Peres dos Anjos. Milton desenvolveu um trabalho relevante à frente do Centro Empresarial de Alegrete durante algumas décadas. Através do atual presidente, Francisco Pedroso, foi postada na página da entidade, uma nota de pesar e o reconhecimento do trabalho realizado pelo ex-presidente.

“O empresário que ora nos deixa, foi responsável pela transformação da entidade maior do empresário alegretense em Centro Empresarial. Seus feitos constituem um marco no desenvolvimento deste Município e seu protagonismo é um legado para todos que acreditam em um Alegrete pujante e desenvolvido”- diz parte da nota.

O amigo pessoal e vereador, Celeni Viana, destaca que ele foi um homem que se propôs a fazer pelo semelhante e mesmo passando o tempo sua energia em busca do melhor para todos não diminuía. Foi um grande atuante também na política do Município.

A santa Casa também enviou uma nota de pesar:

As últimas homenagens serão na Funerária Angelus na rua Daltro Filho das 10h às 14h, deste domingo(29). O corpo será transladado de Porto Alegre.

Flaviane Antolini Favero