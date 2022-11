Família procura idosa desaparecida há uma semana em Arroio dos Ratos

Share on Email

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de uma idosa de 74 anos, que foi vista pela última vez na sexta-feira passada (4) em Arroio dos Ratos, na Região Carbonífera do Rio Grande do Sul. De acordo com a família, Olinda Francisca Moreira saiu de casa por volta das 17h daquele dia.

“Ela tem Alzheimer e saiu em um horário não habitual, por isso não sabemos onde possa ter ido. O que sabemos é que ela estava com uma roupa clara e carregava uma sacola na mão”, afirma a neta Emily Müller.

De acordo com a Polícia Civil, outras delegacias foram avisadas sobre o caso e cartazes foram distribuídos pela cidade, mas até o momento não há notícias sobre o paradeiro da idosa.

A neta acredita que, possivelmente, ela tenha saído sem os documentos. “Mas saía sempre com um cordão, onde tinha um feltro azul que estava bordado com os telefones da minha mãe e minha tia. Ela provavelmente saiu com dinheiro e acreditamos que ela possa ter se deslocado para cidades da região.”

