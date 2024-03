Família Schuck inaugura as novas dependências da Barão House

A Barão House inaugurou sua sede própria no último dia 15, marcando um novo capítulo em sua jornada de dezoito anos em Alegrete. A mudança para um ambiente mais amplo e moderno visa oferecer aos clientes uma estrutura ainda mais confortável e acolhedora. A nova localização, na rua dos Andradas, número 54, também busca ampliar o alcance da empresa, abrangendo não apenas a região central, mas também os bairros adjacentes.

O evento de inauguração foi prestigiado pelos anfitriões, a Família Schuck, assim como por autoridades locais, convidados e membros da imprensa. Todos desfrutaram de momentos agradáveis e puderam apreciar uma recepção repleta de delícias culinárias.

A Imobiliária Barão House é mais um dos empreendimentos da Família Schuck que atua no segmento imobiliário há mais de quatro décadas (dirigida pela sócia-proprietária, empresária Hilda Schuck) e nos segmentos de materiais de construção e piscinas (comandado pelo sócio-proprietário, empresário João Batista Sanches Silva), além do segmento de lazer, Portal das Águas, espaço inaugurado para proporcionar descanso e lazer para toda a família. Barão House cumprirá o seu papel em continuar oferecendo uma gama de possibilidades em venda e aluguéis de imóveis, administração de condomínios, prestação de serviços (reformas e suporte técnico do início ao fim da negociação).

Em 2006, na esquina da Barão do Amazonas, surgiu a Barão Imobiliária, onde anteriormente era uma empresa de lustres da família Schuck. A partir da sua inauguração, o resultado foi além do esperado, superando as expectativas e chamando a atenção de Hilda. Com o aumento da demanda e por tratar de um endereço fora da rota dos demais empreendimentos, a mudança se fez necessária, migrando para a Praça Getúlio Vargas, unindo-se à Imobiliária Schuck e Schuck Tintas. “A Barão era menor, tinha outras formas nas suas atividades e mesmo atuando ao lado da Imobiliária Schuck, atendia um público que procurava por imóveis mais acessíveis. Essa foi uma intrigante constatação. Possuir segmentos concorrentes, porém distintos, sem interferir no desenvolvimento um do outro. O espaço físico ficou inviável para a demanda da Imobiliária Barão, ela cresceu, tornou-se independente e já não era possível continuar naquele endereço. Entendendo a necessidade de expansão, surgiu a ideia de levar a Imobiliária Barão House para o endereço que reside há 40 anos, por possuir um amplo espaço e também para dar continuidade a projetos futuros” – destaca Hilda Schuck.

Hilda Schuck, uma empreendedora desde jovem, destaca a importância do apoio da família e sua paixão pelo setor imobiliário. Em suas palavras, ressalta a necessidade de inovação e diversificação, destacando que sua jornada empreendedora está longe de terminar.

Aos colaboradores, a empresa expressa sua gratidão pela dedicação e comprometimento ao longo dos anos. Muitos colaboradores acompanham a empresa desde o início, crescendo e desenvolvendo suas habilidades em conjunto.

Durante um evento realizado na Semana da Mulher, Hilda Schuck compartilhou um momento de reflexão, destacando a importância de semear ideias e confiança. Ela relembrou sua própria trajetória e o apoio recebido de outras mulheres empreendedoras, inspirando-as a alcançar o sucesso.

A nova sede da Barão House, localizada na rua dos Andradas, número 54, representa um marco em sua história. A empresa reafirma seu compromisso em oferecer serviços de qualidade e atendimento personalizado, continuando a ser uma referência no setor imobiliário de Alegrete e região.

Imobiliária Barão House na Rua dos Andradas, 54 – Centro de Alegrete/RS