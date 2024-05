Estradas do Jacaquá e Caiboaté sem acesso à cidade devido às chuvas

Share on Email

A chuva deixou rastros de estragos por toda a parte. Primeiro, as localidades de Rincão do 28 e Vasco Alves, no interior de Alegrete, ficaram isoladas na última segunda-feira.

Hoje, dia 2 de maio, a região do Jacaquá também está sem acesso ao município. A chuva abriu uma cratera em um trecho da estrada, próximo à ponte, que foi reconstruída pelos moradores daquela localidade.

Outra estrada tomada pela água sem condições de trafegabilidade é a do Caiboaté, quase chegando à cidade. Quem estiver nesta localidade e precisar sair ou chegar na região terá que usar a estrada do Rincão de São Miguel.

A maioria dos mais de três mil quilômetros de estradas no interior do Município estão sem condições de trafegabilidade, devido as fortes chuvas que caem há quatro dias em Alegrete. Tão logo o tempo permitir, equipes da Secretaria de Agricultura e Pecuária vão realizar um esforço concentrado para fazer a manutenção dos trechos mais críticos