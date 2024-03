Preocupante: Rio Ibirapuitã sobe 15cm por hora e já está acima de 8 metros

Segundo informações, o rio atingiu mais de 8,46 metros nesta tarde(16), com um crescimento de 15 centímetros por hora, de acordo com as últimas medições realizadas às 18h15.

Apesar da rápida elevação do rio, até o momento não foram registradas pessoas desalojadas, nem chamados de emergência para a Defesa Civil. No entanto, o coordenador da instituição, Renato Grande, destaca que têm recebido um grande volume de ligações, com a população em busca de informações sobre a situação e orientações de segurança.

Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) revelam que, nas últimas 48h, o centro da cidade foi atingido por um volume de chuva significativo, totalizando 250mm. Em regiões mais afastadas, como no interior na localidade do Rincão do São Miguel, alguns produtores relataram precipitações ainda mais intensas, ultrapassando os 300mm.

Renato ressalta a importância de as famílias adotarem medidas preventivas e estarem preparadas para uma possível evacuação segura, caso seja necessário. Equipes de pronto atendimento já estão de plantão, prontas para intervir em caso de emergência.

Com a previsão de chuvas persistindo até a próxima quinta-feira, as preocupações aumentam, especialmente para as regiões ribeirinhas e para as famílias que residem nessas áreas. Tudo indica que algumas delas possam ser afetadas, tendo que deixar temporariamente seus lares em busca de segurança.

Em caso de necessidade, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil através dos números: 55 3120-1065, 55 3961-1707 e 55 99158-9544. O órgão está localizado na Praça Getúlio Vargas, nº 409.