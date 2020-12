Famílias reclamam de prática de futebol no Parque Rui Ramos

Compartilhe















O parque Rui Ramos é um dos locais públicos mais bonitos e visitados de Alegrete.

O local é espaço para pratica de caminhada e encontro de famílias e amigos que aproveitam o verde e a beleza do Parque nesses dias mais quentes de verão.

O problema é que no espaço onde é para as pessoas sentarem, algumas crianças e jovens fazem campo de futebol. Essa prática tem gerado reclamações de famílias.

Um homem que estava com a esposa e um filho pequeno diz que o local não é campo de futebol e um chute forte quase acertou a cabeça de uma criança no dia em que estava no Parque. Ele considera isso perigoso, porque se uma bola vindo com força acertar qualquer pessoa pode machucar.

Outras pessoas também comentaram sobre isso e acreditam que deve ter fiscalização, porque realmente o Parque Rui Ramos não é campo de futebol.

A Guarda Municipal, junto com fiscais de secretarias do Município têm feito, regularmente, a fiscalização em locais públicos para evitar aglomeração devido a pandemia e o Decreto que não permite isso. Porém, neste caso específico nada ainda foi feito.

O prefeito Márcio Amaral informa que realmente o local não é para prática de futebol e a fiscalização pode orientar as pessoas a se retirarem do local para dar segurança às famílias que frequentam esse lindo espaço público da cidade.

