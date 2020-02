Farroupilha em Flor vai debater o empoderamento da mulher no tradicionalismo

Neste domingo, 1° de março, vai acontecer um grande evento no CTG Farroupilha.

A programação denominada “Farroupilha em Flor foi idealizado pela 1ª Prenda do Centro de Tradições Gaúchas, Milena Antunes, com o objetivo de valorizar a mulher no tradicionalismo.

O evento está marcado para iniciar às 17h, e será na sede da entidade, em Alegrete, 4ª RT.

O encontro tem um novo olhar dentro do tradicionalismo. Muitas vezes ficamos presos a questões tradicionais de cada um, e não olhamos para a nossa volta. A história da mulher na sociedade e no tradicionalismo sempre foi de muitas lutas, batalhas, e graças a grandes mulheres que hoje há lugar de reconhecimento para todas.

“Porém, eu sentia falta de trazer para dentro do CTG temas sociais, de empoderamento e cuidado com essa mulher guerreira.

Por isso, o Farroupilha em Flor foi criado. Para que, além de resgatarmos a trajetória da mulher no tradicionalismo, também possamos trazer um olhar diferente e com cuidado para a mulher de agora”- citou Milena.

A jovem que sempre teve o desejo de ser prenda, fez uma parceria com duas Ongs de Alegrete, uma voltada para às meninas e mulheres, que sofrem assédios, agressões e maus- tratos,(Ong Amoras) e a outras é a Liga Feminina de Combate ao Câncer.

” Acredito na importância de conseguir unir estas pessoas que fazem um trabalho incrível em Alegrete, junto com o nosso tradicionalismo. Para somar em informações e aprendizado”- comentou.

Flaviane Antolini Favero