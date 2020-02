Mulher atropelada na Andradas acorda na UPA

Mulher foi atropelada na última sexta-feira(21), na rua dos Andradas, ficou desacordada e foi deixada na UPA de Alegrete.

De acordo com a idosa, que realizou o registro na Delegacia de Polícia, a irmã de 58 anos foi atropelada no último dia 21. Ela informou que ficou sabendo pela vítima que a mesma saiu de uma loja, na Rua Dos Andradas, e logo em seguida perdeu os sentidos e acordou na UPA. Ela sofreu várias escoriações e lesões pelo corpo. Porém, não sabe precisar de que forma o acidente aconteceu, tampouco quem teria sido o motorista.

Em contato com a UPA soube apenas que um homem teria deixado a vítima no local, sem maiores detalhes. Ela fez o registro como lesão corporal culposa na tentativa de identificar o autor do fato. A mulher ficou um período hospitalizada e posteriormente deu alta. Mas ainda está com sequelas do atropelamento. O registro foi realizada no último dia 27 à tarde.