Fazendeiro, em fuga com carga de agrotóxicos contrabandeados, é preso em Alegrete

Após 50 km de perseguição, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma Hilux com 200 litros de agrotóxicos contrabandeados do Uruguai na BR 290, em Alegrete. Um homem e seu filho de 14 anos estavam no carro abordado na manhã desta segunda-feira (17).



Durante patrulhamento, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao motorista de uma Hilux com placas de Alegrete. Ele desrespeitou a ordem e fugiu com o carro.

Durante a fuga, que durou mais de 50 km, o passageiro dispensou parte da carga enquanto o condutor realizava diversas manobras perigosas, trafegando no acostamento e pela contramão, e realizando ultrapassagens forçadas.

Cerca de 15 km antes da entrada de Alegrete, os PRFs conseguiram interceptar o veículo. O motorista, um fazendeiro da região, tem inúmeras passagens policiais por roubo, desobediência, poluição ambiental e outros crimes. O passageiro, de 14 anos, é filho dele.

Os dois foram conduzidos para a delegacia em flagrante por contrabando. O veículo e os agrotóxicos foram apreendidos e ficarão à disposição da justiça. O motorista foi autuado por todas as infrações de trânsito cometidas no percurso, que podem chegar a 50 mil reais.