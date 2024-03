Feira de Páscoa com venda de peixes e vários produtos em Alegrete

A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural está organizando, mais uma vez, a Feira Especial de Páscoa no próximo dia 28 no Espaço do Feirante, na Avenida Tiaraju, esquina com Avenida Caverá. E uma oportunidade a todos os que trabalham na agricultura familiar.

No local haverá a venda de hortifrutigranjeiros, queijos, doces das agroindústrias de Alegrete e ainda terá a Feira de Peixes e venda de azeite de oliva.- Todos os produtos da Feira são do trabalho de agricultores familiares do Município.

Na Semana Santa, as pessoas tem a tradição de comer peixe e esses que serão oferecidos na Feira são mais fresquinhos, porque a despesca, aqui em Alegrete, acontece poucos dias antes da venda.