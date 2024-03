Haracelli Fontoura assume a coordenação da 10ª CRS

Share on Email

A alegretense, Haracelli Fontoura, assumiu a coordenação da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde. A ex- secretária de saúde, irá assumir no lugar da enfermeira, Heilli Temp, que atuou na função por mais de quatro anos.

A pasta é responsável pela saúde de 13 municípios que integram a coordenadoria. Todos os serviços, tanto de média ou alta complexidade, pelo SUS, relativos a hospitais, aqui na região passam pelo aval da entidadade regional que tem sede em Alegrete.

As ações realizadas pela equipe da 10ª CRS são determinantes para garantir melhorias e serviços em várias áreas da saúde. Na noite da última quarta-feira (20), na sede da entidade, ocorreu a posse da nova delegada da pasta, Haracelli Fontoura. Acompanhada do prefeito, Márcio Amaral e do vice-prefeito, Jesse Trindade, a nova coordenadora fez seu discurso expondo um pouco de como será seu desafio à frente da paste e explanou sobre seu método de trabalho na área da saúde.

No lugar de Haracelli, assume Nidiele Benevides que será a nova secretária de saúde de Alegrete. A nova responsável irá atuar comandando ações municipais e na coordenação da ESFs dos bairros do “Baita Chão”.

Fotos: Instagram Jesse Trindade