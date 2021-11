Fila no Banrisul para retirar cartão do Devolve ICMS

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No dia 26, uma fila chamou a atenção no Banrisul, depois de tempos sem filas mais expressivas na agência central do banco em Alegrete.

O pessoal que estava aguardando é dos que se cadastraram e foram selecionados para o programa do Governo do Estado- Devolve ICMs a quem tem CAD único e comprovou os requisitos exigidos no Programa.

Fila no Banrisul

São 400 reais por pessoa pagos em quatro parcelas e, de acordo com o gerente do Banrisul, Jonathan Cassol Reimann, a procura pelo cartão esta tranquila, sendo que a primeira parcela e só dia 15 de dezembro. A entrega do cartão iniciou a semana passada e vai se estender pelo mês de dezembro.

A maior dúvida, diz o gerente, é se a pessoa tem o nome na lista. Aqui em Alegrete, são 2.547 pessoas beneficiadas com o devolve ICMS. A pessoa pode acessar o site e com seu CPF saber se foi selecionada