Filha está desesperada em busca do pai que sumiu em Alegrete

Segundo relatos, sua última visualização ocorreu durante a manhã, enquanto descia a rua Butiá, localizada no bairro Capão do Ângico. O homem é residente da rua Carvalho e foi descrito como trajando bermuda vermelha e camiseta azul.

As informações foram repassadas pela filha dele, que também compartilhou que o pai havia enfrentado um episódio de “surto” no dia anterior, sendo submetido a uma consulta com um psicólogo. Neste momento, familiares estão engajados nas buscas pelo paradeiro do idoso. Qualquer informação deve ser repassada ao 190 da BM.