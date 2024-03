Alegretense Matteus: “eu gosto de mulher mais madura; é bom. Aprendi bastante”

O assunto surgiu quando Matteus mencionou a idade de suas ex-namoradas, incluindo Deniziane, com quem teve um relacionamento dentro da casa do Big Brother Brasil 24. De maneira descontraída, ele revelou que sua ex-namorada mais recente, fora do programa, tem atualmente 35 anos. Essa revelação despertou o interesse das colegas de confinamento, que notaram uma predileção do gaúcho por mulheres mais maduras.

A troca de comentários entre os participantes continuou de forma amigável, com Beatriz, fazendo uma brincadeira ao associar a preferência de Matteus à música “Panela Velha” de Sérgio Reis, onde é mencionado o ditado “Panela velha é que faz comida boa”. Matteus acompanhou a brincadeira cantando parte da música, evidenciando o clima leve e descontraído do momento.

O participante, de maneira franca, admitiu que aprecia relacionamentos com mulheres mais velhas, expressando que isso lhe proporcionou aprendizado e crescimento pessoal. “Eu gosto de mulher mais criada, é bom. Aprendi bastante. Deus o livre”, comentou destacando sua valorização por relacionamentos que proporcionem amadurecimento e troca de experiências.

Ao longo da conversa, Matteus também enfatizou sua autopercepção de maturidade, sugerindo que isso contribui para sua preferência por mulheres mais velhas. Essa troca de experiências e perspectivas entre os participantes revelou aspectos interessantes sobre suas personalidades e preferências, agregando mais profundidade às interações dentro da casa do BBB 24.